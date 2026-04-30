Главная Новости Общество Война с Россией «Война навсегда»: Мадяр шокировал всех заявлением об окончании войны
«Война навсегда»: Мадяр шокировал всех заявлением об окончании войны

Командир Сил беспилотных систем «Мадяр» заявил, что возвращение к мирной жизни в обычном виде уже невозможно

30 апреля 2026, 16:01
Ткачова Марія

Командир Сил беспилотных систем "Мадяр" заявил, что после войны украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к мирной жизни в том виде, каким оно было до полномасштабного вторжения.

«Война навсегда»: Мадяр шокировал всех заявлением об окончании войны

Мадяр о том, что война в Украине не закончится

По его словам, он объективно оценивает ситуацию и понимает, что будет оставаться потенциальной целью для российских спецслужб. Исторически, как отмечает военный, такие структуры действуют долгосрочно и системно, независимо от изменений во власти.

В то же время он подчеркнул, что это не влияет на его мотивацию или уверенность в правильности действий. Результаты этой работы, по его словам, уже отражаются в потере сил противника.

Мадяр подчеркнул, что свою дальнейшую жизнь планирует увязать с военной сферой — в частности, обучением, разработками и планированием.

Отдельно он подчеркнул, что речь пока не идет о завершении войны. По его оценке, возможна только ее остановка после определения новых правил, но не полное завершение.

Военный призвал оценивать ситуацию без иллюзий и без ожиданий скорейшего возвращения к довоенной жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что х орунжа Марина Мирзаева из 3 армейского корпуса высказалась о важности личной ответственности каждого украинца во время войны.
По ее словам, вне зависимости от того, каким будет финал для каждого человека, сегодняшние действия формируют пример для потомков. Она подчеркнула, что главное — оставаться включенными в борьбу и не сдаваться, несмотря ни на какие обстоятельства. Мирзаева подчеркивает, что будущие поколения будут обязательно задавать вопросы о том, как вели себя их родители во время войны. Поэтому, по ее словам, важно уже сейчас показывать пример устойчивости, силы и ответственности, ведь именно на этих примерах будут воспитываться дети.



