«Война навсегда»: Мадяр шокировал всех заявлением об окончании войны

Командир Сил беспилотных систем "Мадяр" заявил, что после войны украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к мирной жизни в том виде, каким оно было до полномасштабного вторжения.

Мадяр о том, что война в Украине не закончится

По его словам, он объективно оценивает ситуацию и понимает, что будет оставаться потенциальной целью для российских спецслужб. Исторически, как отмечает военный, такие структуры действуют долгосрочно и системно, независимо от изменений во власти.

В то же время он подчеркнул, что это не влияет на его мотивацию или уверенность в правильности действий. Результаты этой работы, по его словам, уже отражаются в потере сил противника.

Мадяр подчеркнул, что свою дальнейшую жизнь планирует увязать с военной сферой — в частности, обучением, разработками и планированием.



Отдельно он подчеркнул, что речь пока не идет о завершении войны. По его оценке, возможна только ее остановка после определения новых правил, но не полное завершение.

Военный призвал оценивать ситуацию без иллюзий и без ожиданий скорейшего возвращения к довоенной жизни.

