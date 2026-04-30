«Война навсегда»: Мадяр шокировал всех заявлением об окончании войны

Ткачова Марія
Командир Сил беспилотных систем "Мадяр" заявил, что после войны украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к мирной жизни в том виде, каким оно было до полномасштабного вторжения.
Мадяр о том, что война в Украине не закончится
По его словам, он объективно оценивает ситуацию и понимает, что будет оставаться потенциальной целью для российских спецслужб. Исторически, как отмечает военный, такие структуры действуют долгосрочно и системно, независимо от изменений во власти.
В то же время он подчеркнул, что это не влияет на его мотивацию или уверенность в правильности действий. Результаты этой работы, по его словам, уже отражаются в потере сил противника.
Мадяр подчеркнул, что свою дальнейшую жизнь планирует увязать с военной сферой — в частности, обучением, разработками и планированием.
Отдельно он подчеркнул, что речь пока не идет о завершении войны. По его оценке, возможна только ее остановка после определения новых правил, но не полное завершение.
Военный призвал оценивать ситуацию без иллюзий и без ожиданий скорейшего возвращения к довоенной жизни.