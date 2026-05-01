Командующий Нацгвардии раскрыл к чему готовиться в 2026 году

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что около 70% личного состава поступает в подразделения через мобилизацию, тогда как еще 20–30% — через рекрутинг.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко

По его словам, мобилизация является ключевым инструментом для пополнения войска, и без нее невозможно обеспечить стабильность фронта или добиться победы.

Пивненко подчеркнул, что нападения на работников территориальных центров комплектования недопустимы, ведь военные действуют исключительно в рамках правового поля, а оценку таким инцидентам должны давать правоохранительные органы.

Он также отметил, что уровень заинтересованности в рекрутинге во многом зависит от командиров, атмосферы в подразделениях и их репутации. По его словам, Нацгвардия пытается обеспечить надлежащие условия службы и эффективно использовать потенциал каждого военнослужащего.

Отдельно командующий прокомментировал проблему самовольного ухода из части (СЗЧ). По его словам, в Нацгвардии удается возвращать в службу примерно каждый второй военный. Среди основных причин СЗЧ он назвал страх перед боевыми действиями, особенно среди впервые попадающих на фронт.

В то же время, Пивненко отметил, что после определенного времени пребывания в зоне боевых действий этот страх уменьшается, а большинство военных адаптируются к условиям службы.

Он подчеркнул, что для решения проблем мобилизации и СЗЧ необходимо налаживать эффективную коммуникацию с обществом и мотивировать людей присоединяться к армии.

Командующий также подчеркнул, что армия нуждается не только в бойцах на передовой, но и в специалистах в тылу — механиков, медиков, логистов и других специалистов.

В 2026 году Пивненко заявил, что Украина должна готовиться к дальнейшему ведению боевых действий, поскольку война продолжается, несмотря на дипломатические усилия.

По его словам, главной задачей остается сдерживание врага, недопущение прорывов и нанесение максимальных потерь противнику.

