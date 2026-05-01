Во Франции зафиксирован резкий рост интереса к военной службе среди молодежи. Как сообщает Le Figaro, количество добровольцев превысило доступные места в новой программе.

Во Франции молодежь массово уходит в армию

Речь идет об инициативе, запущенной в 2026 году, которая предусматривает краткосрочную службу в сухопутных войсках для молодежи от 18 до 25 лет.

Программа сразу вызвала большой интерес: уже в первые дни после запуска зафиксирован большой наплыв заявок.

По официальным данным, около 22% кандидатов составляют женщины.

Во французской армии отмечают, что такая динамика свидетельствует о растущей заинтересованности молодого поколения в сфере обороны, а также о желании получить базовые военные навыки и опыт.

Несмотря на ограниченное количество мест, подобные программы рассматриваются как важный инструмент для укрепления связи между обществом и войском.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник производственного отдела БПЛА Евгений Большухин выступил с резкой критикой ситуации в российской армии, обратив внимание на потери, принуждение и проблемы обеспечения.

По его словам, в публичном пространстве демонстрируются только "успешные" эпизоды боевых действий, в то время как значительное количество неудачных штурмов и потерь остается без внимания. Большухин заявил, что существует практика использования военнослужащих как "одноразового ресурса" во время штурмов, а также сообщил о сложных условиях пребывания на передовой, в частности, на позициях вблизи реки Днепр.

Он также отметил, что в Екатеринбурге изоляторы временного содержания переполнены военными, не желающими возвращаться в зону боевых действий. По его словам, в случаях нарушения дисциплины военнослужащих могут направляться на особо опасные участки фронта, а также применять физическое насилие.

