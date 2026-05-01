РФ готовит рекорд: новый ресурс России в войне против Украины

Россия в 2026 году планирует рекрутировать не менее 18 500 иностранных граждан в свою армию, что станет рекордным показателем. Об этом заявил Дмитрий Усов в ходе международной дискуссии, организованной Truth Hounds.

Россия планирует поставить рекорд по вербовке иностранцев на войну

По его словам, иностранцы уже составляют значительную часть российских войск. В частности, более 13 тысяч – это граждане стран Центральной Азии, более 1 800 – из Южной Азии, почти 3 тысячи – из Африки, более 1 500 – из Латинской Америки, а также около 14 тысяч военных из КНДР.

Усов подчеркнул, что вербовка иностранцев является важным ресурсом для Кремля на фоне значительных потерь собственного населения в войне против Украины.

Он также отметил, что такая практика усиливает транснациональные сети торговли людьми и представляет угрозу глобальной безопасности, поскольку рекрутинг часто происходит из-за обмана или принуждения как на территории России, так и за ее пределами.

По имеющимся данным, потери иностранных наемников в российской армии уже составляют не менее 5 149 человек, в том числе во время так называемых "мясных штурмов".

Часть из них попала в украинский плен. В настоящее время Координационный штаб занимается пленными наемниками из 48 стран, среди которых чаще всего — граждане Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

