«Росія — штучна держава, а її мова — запозичення»: гучна заява Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не демонструє реальної державної суб’єктності, обмежуючись деклараціями та інформаційними заявами.

Михайло Подоляк про Росію та мову

За його словами, на тлі глобальних змін Україна активно формує власну роль у новій архітектурі безпеки та економіки.

Подоляк наголосив, що Україна готова до створення спільних оборонних підприємств, участі у міжнародних безпекових системах і розвитку експорту озброєння.

Він також зазначив, що нинішні процеси, зокрема навколо переговорів, свідчать про переформатування ролей держав у світі.

Водночас, за його словами, Росія зосереджена переважно на інформаційних повідомленнях про локальні просування на фронті, що не відображає стратегічної перспективи.

