Нові контракти з виплатою 400 тисяч гривень: яка військова посада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для військовослужбовців піхоти планують запровадити нові контракти із виплатами до 400 тисяч гривень.

Зеленський про зарплату піхоти

Про це він повідомив під час звернення, де також окреслив поточну безпекову ситуацію та ключові напрямки посилення оборони.

За словами глави держави, лише за одну добу Росія атакувала Україну більш ніж 400 безпілотниками, з яких понад 200 — це ударні дрони типу “шахед”. Попри високий рівень роботи протиповітряної оборони, частина атак призвела до влучань.

Зеленський повідомив, що триває посилення системи ППО. Зокрема, для Дніпра та Одеси вже ухвалено рішення щодо додаткових радарів, засобів радіоелектронної боротьби та підготовки нових екіпажів.

Окремо президент анонсував новий етап реформи армії, який стартує у червні. За його словами, зміни мають бути відчутними вже найближчим часом.

Також він зазначив, що українські бригади вже отримують гарантоване щомісячне поповнення особового складу.

Крім того, Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами над зміцненням системи протиповітряної оборони та розвитком власних оборонних технологій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Капітан Збройних сил України Оксана Чорна поділилася спогадами про події 2015 року, коли українські військові були змушені збирати рештки загиблих побратимів фактично на лінії зіткнення.

За її словами, бійці виходили в поле перед позиціями з імпровізованими візками, щоб зібрати навіть найменші фрагменти тіл. Це було необхідно для того, щоб рідні загиблих могли провести поховання і мати місце для пам’яті. Ситуація була вкрай небезпечною — військовим доводилося просуватися майже до позицій противника. Частина бійців вагалася і відмовлялася виходити через страх.

