Новые контракты с выплатой 400 тысяч гривен: какая военная должность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для военнослужащих пехоты планируют ввести новые контракты с выплатами до 400 тысяч гривен.

Зеленский о зарплате пехоты

Об этом он сообщил во время обращения, где также обозначил текущую ситуацию безопасности и ключевые направления усиления обороны.

По словам главы государства, только за сутки Россия атаковала Украину более 400 беспилотниками, из которых более 200 — это ударные дроны типа "шахед". Несмотря на высокий уровень работы противовоздушной обороны, часть атак привела к попаданию.

Зеленский сообщил, что идет усиление системы ПВО. В частности, для Днепра и Одессы уже принято решение о дополнительных радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и подготовке новых экипажей.

Отдельно президент анонсировал стартующий в июне новый этап реформы армии. По его словам, изменения должны быть ощутимы уже в ближайшее время.

Также он отметил, что украинские бригады уже получают гарантированное ежемесячное пополнение личного состава.

Кроме того, Украина продолжает работу с международными партнерами по укреплению системы противовоздушной обороны и развитию собственных оборонных технологий.

