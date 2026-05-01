Война с Россией Новые контракты с выплатой 400 тысяч гривен: какая военная должность
Новые контракты с выплатой 400 тысяч гривен: какая военная должность

Президент заявил о новых контрактах для пехоты, усилении ПВО и подготовке к очередному этапу реформы армии

1 мая 2026, 19:50
Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для военнослужащих пехоты планируют ввести новые контракты с выплатами до 400 тысяч гривен.

Зеленский о зарплате пехоты

Об этом он сообщил во время обращения, где также обозначил текущую ситуацию безопасности и ключевые направления усиления обороны.

По словам главы государства, только за сутки Россия атаковала Украину более 400 беспилотниками, из которых более 200 — это ударные дроны типа "шахед". Несмотря на высокий уровень работы противовоздушной обороны, часть атак привела к попаданию.

Зеленский сообщил, что идет усиление системы ПВО. В частности, для Днепра и Одессы уже принято решение о дополнительных радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и подготовке новых экипажей.

Отдельно президент анонсировал стартующий в июне новый этап реформы армии. По его словам, изменения должны быть ощутимы уже в ближайшее время.

Также он отметил, что украинские бригады уже получают гарантированное ежемесячное пополнение личного состава.

Кроме того, Украина продолжает работу с международными партнерами по укреплению системы противовоздушной обороны и развитию собственных оборонных технологий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Капитан Вооруженных сил Украины Оксана Черная поделилась воспоминаниями о событиях 2015 года, когда украинские военные были вынуждены собирать остатки погибших собратьев фактически на линии столкновения.
По ее словам, бойцы выходили в поле перед позициями с импровизированными тележками, чтобы собрать даже малейшие фрагменты тел. Это было необходимо для того, чтобы родные погибших могли провести погребение и иметь место для памяти. Ситуация была крайне опасна — военным приходилось продвигаться почти к позициям противника. Часть бойцов колебалась и отказывалась выходить из страха.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18844
