Поле смерті: як військові збирали тіла побратимів
Поле смерті: як військові збирали тіла побратимів

Офіцерка ЗСУ згадала, як у 2015 році військові під обстрілами збирали рештки загиблих побратимів

1 травня 2026, 19:38
Капітан Збройних сил України Оксана Чорна поділилася спогадами про події 2015 року, коли українські військові були змушені збирати рештки загиблих побратимів фактично на лінії зіткнення.

За її словами, бійці виходили в поле перед позиціями з імпровізованими візками, щоб зібрати навіть найменші фрагменти тіл. Це було необхідно для того, щоб рідні загиблих могли провести поховання і мати місце для пам’яті.

Ситуація була вкрай небезпечною — військовим доводилося просуватися майже до позицій противника. Частина бійців вагалася і відмовлялася виходити через страх.

Тоді командир звернувся до них із питанням, яке стало вирішальним: чи хотіли б вони, щоб їх поховали рідні, чи залишилися б лежати на полі бою.

Після цих слів військові піднялися і виконали завдання.

Цей епізод ілюструє складні моральні вибори, з якими стикаються військові, а також важливість гідного ставлення до загиблих навіть у найважчих умовах війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія у 2026 році планує рекрутувати щонайменше 18 500 іноземних громадян до своєї армії, що стане рекордним показником. Про це заявив Дмитро Усов під час міжнародної дискусії, організованої Truth Hounds.
За його словами, іноземці вже становлять значну частину російських військ. Зокрема, понад 13 тисяч — це громадяни країн Центральної Азії, понад 1 800 — із Південної Азії, майже 3 тисячі — з Африки, більше 1 500 — з Латинської Америки, а також близько 14 тисяч військових із КНДР. Усов наголосив, що вербування іноземців є важливим ресурсом для Кремля на тлі значних втрат власного населення у війні проти України.



Джерело: https://t.me/znua_live/247647
