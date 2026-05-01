Поле смерті: як військові збирали тіла побратимів

Ткачова Марія
Капітан Збройних сил України Оксана Чорна поділилася спогадами про події 2015 року, коли українські військові були змушені збирати рештки загиблих побратимів фактично на лінії зіткнення.
Як військові забирають полеглих товаришів з бойових зон
За її словами, бійці виходили в поле перед позиціями з імпровізованими візками, щоб зібрати навіть найменші фрагменти тіл. Це було необхідно для того, щоб рідні загиблих могли провести поховання і мати місце для пам’яті.
Ситуація була вкрай небезпечною — військовим доводилося просуватися майже до позицій противника. Частина бійців вагалася і відмовлялася виходити через страх.
Тоді командир звернувся до них із питанням, яке стало вирішальним: чи хотіли б вони, щоб їх поховали рідні, чи залишилися б лежати на полі бою.
Після цих слів військові піднялися і виконали завдання.
Цей епізод ілюструє складні моральні вибори, з якими стикаються військові, а також важливість гідного ставлення до загиблих навіть у найважчих умовах війни.