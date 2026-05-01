logo

BTC/USD

78255

ETH/USD

2302.45

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Поле смерти: как военные собирали тела собратьев
commentss НОВОСТИ Все новости

Поле смерти: как военные собирали тела собратьев

Офицер ВСУ вспомнила, как в 2015 году военные под обстрелами собирали останки погибших собратьев

1 мая 2026, 19:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Капитан Вооруженных сил Украины Оксана Черная поделилась воспоминаниями о событиях 2015 года, когда украинские военные были вынуждены собирать остатки погибших собратьев фактически на столкновении.

Поле смерти: как военные собирали тела собратьев

Как военные забирают павших товарищей из боевых зон

По ее словам, бойцы выходили в поле перед позициями с импровизированными тележками, чтобы собрать даже малейшие фрагменты тел. Это было необходимо для того, чтобы родные погибших могли провести погребение и иметь место для памяти.

Ситуация была крайне опасна — военным приходилось продвигаться почти к позициям противника. Часть бойцов колебалась и отказывалась выходить из страха.

Тогда командир обратился к ним с вопросом, который стал решающим: хотели бы они, чтобы их похоронили родные, или остались лежать на поле боя.

После этих слов военные поднялись и выполнили задание.

Этот эпизод иллюстрирует сложные моральные выборы, с которыми сталкиваются военные, а также важность достойного отношения к погибшим даже в самых трудных условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия в 2026 году планирует рекрутировать по меньшей мере 18 500 иностранных граждан в свою армию, что станет рекордным показателем. Об этом заявил Дмитрий Усов в ходе международной дискуссии, организованной Truth Hounds.
По его словам, иностранцы уже составляют значительную часть российских войск. В частности, более 13 тысяч – это граждане стран Центральной Азии, более 1 800 – из Южной Азии, почти 3 тысячи – из Африки, более 1 500 – из Латинской Америки, а также около 14 тысяч военных из КНДР. Усов подчеркнул, что вербовка иностранцев является важным ресурсом для Кремля на фоне значительных потерь собственного населения в войне против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/znua_live/247647
Теги:

Новости

Все новости