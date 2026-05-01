Поле смерти: как военные собирали тела собратьев

Ткачова Марія
Капитан Вооруженных сил Украины Оксана Черная поделилась воспоминаниями о событиях 2015 года, когда украинские военные были вынуждены собирать остатки погибших собратьев фактически на столкновении.
Как военные забирают павших товарищей из боевых зон
По ее словам, бойцы выходили в поле перед позициями с импровизированными тележками, чтобы собрать даже малейшие фрагменты тел. Это было необходимо для того, чтобы родные погибших могли провести погребение и иметь место для памяти.
Ситуация была крайне опасна — военным приходилось продвигаться почти к позициям противника. Часть бойцов колебалась и отказывалась выходить из страха.
Тогда командир обратился к ним с вопросом, который стал решающим: хотели бы они, чтобы их похоронили родные, или остались лежать на поле боя.
После этих слов военные поднялись и выполнили задание.
Этот эпизод иллюстрирует сложные моральные выборы, с которыми сталкиваются военные, а также важность достойного отношения к погибшим даже в самых трудных условиях войны.