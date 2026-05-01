«Россия – искусственное государство, а ее язык – заимствование»: громкое заявление Подоляка

Ткачова Марія
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не демонстрирует реальную государственную субъектность, ограничиваясь декларациями и информационными заявлениями.
Михаил Подоляк о России и языке
По его словам, на фоне глобальных перемен Украина активно формирует собственную роль в новой архитектуре безопасности и экономики.
Подоляк подчеркнул, что Украина готова к созданию совместных оборонных предприятий, участию в международных системах безопасности и развитию экспорта вооружения.
Он также отметил, что нынешние процессы, в частности, вокруг переговоров, свидетельствуют о переформатировании ролей государств в мире.
В то же время, по его словам, Россия сосредоточена преимущественно на информационных сообщениях о локальных продвижениях на фронте, что не отражает стратегическую перспективу.