logo

BTC/USD

78383

ETH/USD

2303.91

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Россия – искусственное государство, а ее язык – заимствование»: громкое заявление Подоляка
commentss НОВОСТИ Все новости

«Россия – искусственное государство, а ее язык – заимствование»: громкое заявление Подоляка

Михаил Подоляк заявил, что Украина усиливает свою роль в мире, в то время как Россия теряет субъектность

1 мая 2026, 21:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не демонстрирует реальную государственную субъектность, ограничиваясь декларациями и информационными заявлениями.

«Россия – искусственное государство, а ее язык – заимствование»: громкое заявление Подоляка

Михаил Подоляк о России и языке

По его словам, на фоне глобальных перемен Украина активно формирует собственную роль в новой архитектуре безопасности и экономики.

Подоляк подчеркнул, что Украина готова к созданию совместных оборонных предприятий, участию в международных системах безопасности и развитию экспорта вооружения.

Он также отметил, что нынешние процессы, в частности, вокруг переговоров, свидетельствуют о переформатировании ролей государств в мире.

В то же время, по его словам, Россия сосредоточена преимущественно на информационных сообщениях о локальных продвижениях на фронте, что не отражает стратегическую перспективу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для военнослужащих пехоты планируют ввести новые контракты с выплатами до 400 тысяч гривен.
Об этом он сообщил во время обращения, где также обозначил текущую ситуацию безопасности и ключевые направления усиления обороны. По словам главы государства, только за сутки Россия атаковала Украину более 400 беспилотниками, из которых более 200 — это ударные дроны типа "шахед". Несмотря на высокий уровень работы противовоздушной обороны, часть атак привела к попаданию. Зеленский сообщил, что идет усиление системы ПВО. В частности, для Днепра и Одессы уже принято решение о дополнительных радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и подготовке новых экипажей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/196524
Теги:

Новости

Все новости