Война с Россией Штурмов больше, результатов меньше: фронт истощается
НОВОСТИ

Штурмов больше, результатов меньше: фронт истощается

В апреле темпы продвижения РФ снизились, несмотря на увеличение количества штурмов

1 мая 2026, 23:14
Ткачова Марія

В апреле российские войска оккупировали на 11,9% меньше территорий, чем в марте, в то же время количество штурмовых действий выросло на 2,2%.

Ситуация на фронте и продвижение армии РФ

По имеющимся данным, для захвата одного квадратного километра противнику в среднем необходимо провести около 36 штурмов. Такая интенсивность боевых действий свидетельствует о значительном истощении ресурсов при минимальных территориальных достижениях.

Наибольшее продвижение врага зафиксировано в Донецкой области — 36% от общего объема, что составляет примерно 53 квадратных километра. Это почти вдвое меньше, чем в марте и в 6,5 раза меньше, чем в декабре.

Далее по показателям следует Сумская область — около 30% или 44 квадратных километра. На Харьковскую область приходится 22%, а в Запорожскую область — 12%.

Отдельно отмечается, что уменьшилась площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области — со 105 до 98 квадратных километров.

За три месяца Силы обороны Украины смогли сократить контролируемую врагом территорию в этом регионе на 89 квадратных километров.

Эти показатели свидетельствуют о замедлении темпов наступления РФ и росте стоимости каждого километра продвижения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевый заявил о сложной ситуации на Покровско-Мирноградском направлении.
По его словам, украинские позиции оказались в состоянии полуокружения, что существенно усложняет логистику и фактически делает невозможным проведение полноценной ротации личного состава.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/23460
