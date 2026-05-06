Война с Россией
У Ляшко новая должность: кем назначили

Бывшего народного депутата Олега Ляшко назначили на новую должность в Вооруженных силах Украины и присвоили звание полковника

6 мая 2026, 23:16
Ткачова Марія

Бывший народный депутат Олег Ляшко получил новую должность в рядах Вооруженных Сил Украины.

Ляшко в лавах ВСУ

По данным издания ГОРДОН, Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

До этого он занимал должность командира батальона беспилотных систем в составе 63 ОМБр.

В связи с назначением на высшую должность и в условиях особого периода Ляшку, ранее имевшему звание старшего лейтенанта, присвоили звание полковника.

Отмечается, что Олег Ляшко проходит службу в ВСУ с августа 2022 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в апреле российские войска оккупировали на 11,9% меньше территорий, чем в марте, в то же время количество штурмовых действий возросло на 2,2%.
По имеющимся данным, для захвата одного квадратного километра противнику в среднем необходимо провести около 36 штурмов. Такая интенсивность боевых действий свидетельствует о значительном истощении ресурсов при минимальных территориальных достижениях. Наибольшее продвижение врага зафиксировано в Донецкой области — 36% от общего объема, что составляет примерно 53 квадратных километра. Это почти вдвое меньше, чем в марте и в 6,5 раза меньше, чем в декабре. Далее по показателям следует Сумская область — около 30% или 44 квадратных километра. На Харьковскую область приходится 22%, а в Запорожскую область — 12%. Отдельно отмечается, что уменьшилась площадь оккупированных территорий в Днепропетровской области — со 105 до 98 квадратных километров. За три месяца Силы обороны Украины смогли сократить контролируемую врагом территорию в этом регионе на 89 квадратных километров. Эти показатели свидетельствуют о замедлении темпов наступления РФ и росте стоимости каждого километра продвижения.



Источник: https://gordonua.com/section-politics/news-eksnardep-lyashko-otrymav-zvannya-polkovnyka-i-novu-posadu-v-zsu-06-05-2026.html
