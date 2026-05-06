У Ляшко новая должность: кем назначили

Бывший народный депутат Олег Ляшко получил новую должность в рядах Вооруженных Сил Украины.

По данным издания ГОРДОН, Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

До этого он занимал должность командира батальона беспилотных систем в составе 63 ОМБр.

В связи с назначением на высшую должность и в условиях особого периода Ляшку, ранее имевшему звание старшего лейтенанта, присвоили звание полковника.

Отмечается, что Олег Ляшко проходит службу в ВСУ с августа 2022 года.

