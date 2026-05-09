Линия фронта снова смещается: в DeepState рассказали, где удалось продвинуться врагу

Российские оккупанты имеют продвижение возле двух населённых пунктов в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новоалександровки и Предтечино (Донецкая область – ред.)", – говорится в сообщении DeepState.

главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел рабочее совещание, где проанализировал результаты боевых действий за апрель 2026 года. По его словам, обстановка на фронте остается тяжелой, поскольку российские захватчики ужесточили наступательные операции почти на всех участках и производят ротацию сил.

Особое внимание генерал уделил Покровскому направлению, которое сейчас является эпицентром боевых действий – там враг держит группировку численностью около 106 тысяч человек. Также значительная активность оккупантов фиксируется на Купянском, Константиновском, Очеретинском направлениях и в приграничных районах. Тем не менее, украинские защитники не только держат оборону, но и продолжают контролировать часть территорий в Курской области РФ.

Украина ожидает, что Россия может начать новое наступление летом 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Владимир Зеленский в ходе переговоров с европейскими партнерами предупредил о риске очередной активизации российских наступательных действий.

В то же время источники отмечают, что российские войска пока не могут достичь значительных прорывов на фронте и продолжают нести большие потери.



