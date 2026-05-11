Після “перемир’я” – удар на три доби: що відомо про підготовку РФ рекордної атаки по Україні

Тимчасове так зване “перемир’я”, оголошене Росією, може завершитися новою хвилею масштабних атак по Україні вже найближчими днями. Моніторингові ресурси повідомляють про підготовку РФ до серії масованих ударів, які можуть тривати до трьох діб поспіль і стати одними з найпотужніших за весь час повномасштабної війни.

За попередніми даними, Росія вже підготувала до бойового застосування стратегічну авіацію – один бомбардувальник Ту-160 та чотири Ту-95МС. Саме ці літаки є носіями крилатих ракет великої дальності, які окупанти регулярно використовують для атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Монітори попереджають, що головними цілями можливого удару можуть стати Київ, Дніпро, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Одеса. За оцінками аналітиків, ворог може одночасно застосувати десятки ракет різних типів і рекордну кількість ударних безпілотників.

Йдеться, зокрема, про до 50 крилатих ракет Х-101, до 30 балістичних ракет “Іскандер-М”, близько 15 крилатих “Іскандер-К”, а також до 18 морських ракет “Калібр”. Крім того, не виключається застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, які вважаються одними з найнебезпечніших через високу швидкість та складність перехоплення.

Окрему загрозу становлять ударні та імітаційні дрони. За даними моніторингових каналів, Росія може використати рекордну кількість БПЛА для перевантаження української системи ППО та виснаження запасів ракет-перехоплювачів.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, однак останні тижні Росія активно нарощує інтенсивність повітряних атак. На цьому тлі українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил.

