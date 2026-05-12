«Перемирие» Путина оказалось ловушкой: для чего Россия использовала паузу

Даже в последний день объявленного Россией "перемирия" боевые действия по всей линии фронта фактически не прекращались. Украина и РФ продолжили обмениваться обвинениями в артиллерийских ударах, атаках беспилотников и локальных штурмах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Дроны. Фото: из открытых источников

По данным украинских военных, российская армия использовала паузу не для деэскалации, а для перегруппировки и усиления своих подразделений. Спикер украинской бригады на Лиманском направлении сообщил, что оккупанты подтягивали резервы, накапливали личный состав и продолжали активно применять FPV-дроны и артиллерию.

Особое внимание украинские военные обратили на резкий рост применения беспилотников "Молния". По словам защитников, во время "тишины" Россия даже усилила атаки этими дронами по сравнению с предыдущими днями.

В украинской армии предполагают, что российские войска заранее накапливали "Молнии" специально под период перемирия, чтобы использовать паузу для скрытого давления на фронте.

При этом глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в ночь на 11 мая Россия действительно не наносила массированных дальнобойных ударов по Украине. Однако спутниковые данные NASA зафиксировали: интенсивность боевых действий лишь снизилась, но не исчезла полностью.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что ситуация вновь показала слабость любых перемирий без четких механизмов контроля и наказания за нарушения. На практике обе стороны продолжили локальные бои, а Россия, по мнению экспертов, использовала паузу для подготовки к новым атакам.

Читайте также на портале "Комментарии" - Киев предложил Европе новый формат перемирия с Россией: детали.



