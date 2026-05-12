Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Житомирщины: первые детали удара

Российские войска после завершения объявленного "трехдневного перемирия" снова активизировали атаки по территории Украины. В ночь на 12 мая под ударом оказалась Житомирская область, где в результате воздушной атаки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили гражданских.

Россия атаковала Житомирщину. Фото из открытых источников

О последствиях обстрелов РФ сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, российская армия продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре региона.

"Враг не оставляет попыток уничтожить гражданскую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня в результате атаки с воздуха получили повреждения несколько жилых и хозяйственных помещений, а также авто жителей Житомира", — говорится в сообщении.

Бунечко указывает, что российская атака обошлась без погибших и пострадавших. На местах ударов работают правоохранители и специальные службы, проверяющие территории на наличие взрывоопасных предметов и документирующие последствия атаки.

Куда именно ударила Россия в Житомирской области, Бунечко не указал.

Кроме Житомира российские силы в ночь на 12 мая атаковали и другие украинские города. В Киеве обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома, а в Днепре в результате дроновой атаки по меньшей мере один человек получил ранения.

Атака РФ произошла сразу после завершения "перемирия" 9-11 мая, о котором ранее заявляли Украина и Россия. Несмотря на временное уменьшение количества воздушных тревог в части регионов, боевые действия на фронте и обстрелы прифронтовых территорий не прекращались.

