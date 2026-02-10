Родичі військового, який живим повернувся з полону, мають повернути виплати за його смерть

Рубрики
Військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, якого у 2023 році офіційно визнали загиблим і поховали на Львівщині, днями повернувся додому з російського полону. Однак разом із радісною звісткою для його родини постало складне юридичне питання — повернення державних виплат, отриманих у зв’язку з "його смертю".
Військовий Назар Далецький повернувся з полону. Фото з відкритих джерел
10 лютого під час сесії Львівської обласної ради представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний повідомив, що родичів Назара Далецького зобов’яжуть повернути одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень, яка була виплачена державою після офіційного встановлення загибелі.
Назара Далецького вважали зниклим безвісти з травня 2022 року. У 2023-му родині повідомили про його смерть на підставі ДНК-експертизи зі збігом 99,9%. У громаді відбувся похорон, а сім’я отримала передбачену законом компенсацію у розмірі 15 млн гривень.. Як згодом з’ясувалося, експертиза була помилковою.
Тарас Подвірний наголосив, що держава шукатиме, де і на якому етапі сталася помилка. Представник Уповноваженого додав, що для родини найважливіше не гроші, а повернення сина додому живим.
