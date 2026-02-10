logo_ukra

Родичі військового, який живим повернувся з полону, мають повернути виплати за його смерть
НОВИНИ

Родичі військового, який живим повернувся з полону, мають повернути виплати за його смерть

Боєць Назар Далецький повернувся з російського полону і тепер його родину зобов’яжуть повернути 15 млн гривень виплат.

10 лютого 2026, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, якого у 2023 році офіційно визнали загиблим і поховали на Львівщині, днями повернувся додому з російського полону. Однак разом із радісною звісткою для його родини постало складне юридичне питання — повернення державних виплат, отриманих у зв’язку з "його смертю".

Родичі військового, який живим повернувся з полону, мають повернути виплати за його смерть

Військовий Назар Далецький повернувся з полону. Фото з відкритих джерел

10 лютого під час сесії Львівської обласної ради представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний повідомив, що родичів Назара Далецького зобов’яжуть повернути одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень, яка була виплачена державою після офіційного встановлення загибелі.

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", – сказав Подвірний.

Назара Далецького вважали зниклим безвісти з травня 2022 року. У 2023-му родині повідомили про його смерть на підставі ДНК-експертизи зі збігом 99,9%. У громаді відбувся похорон, а сім’я отримала передбачену законом компенсацію у розмірі 15 млн гривень.. Як згодом з’ясувалося, експертиза була помилковою.

Тарас Подвірний наголосив, що держава шукатиме, де і на якому етапі сталася помилка. Представник Уповноваженого додав, що для родини найважливіше не гроші, а повернення сина додому живим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому Україна гальмує обміни полоненими з Росією.

Також "Коментарі" писали про перший обмін полоненими у цьому році.



Джерело: https://zaxid.net/rodichiv_biytsya_24_brigadi_zobovyazhut_povernuti_viplati_za_zagibel_n1629980
