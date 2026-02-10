Родственники военного, вернувшимся из плена живым, должны вернуть выплаты за его смерть

Военный 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого в 2023 году официально признали погибшим и похоронили во Львовской области, на днях вернулся домой из российского плена. Однако вместе с радостным известием для его семьи встал сложный юридический вопрос — возвращение государственных выплат, полученных в связи с "его смертью".

Военный Назар Далецкий вернулся из плена. Фото из открытых источников

10 февраля во время сессии Львовского областного совета представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подвирный сообщил, что родственников Назара Далецкого обязут вернуть единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен, выплаченную государством после официального установления гибели.

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как единовременную денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и как ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная", — сказал Подвирный.

Назар Далецкий считался пропавшим без вести с мая 2022 года. В 2023-м семье сообщили о его смерти на основании ДНК-экспертизы с совпадением 99,9%. В общине состоялись похороны, а семья получила предусмотренную законом компенсацию в размере 15 млн гривен. Как впоследствии выяснилось, экспертиза была ошибочной.

Тарас Подворный подчеркнул, что государство будет искать, где и на каком этапе произошла ошибка. Представитель Уполномоченного добавил, что для семьи важнее всего не деньги, а возвращение сына домой живым.

