«Загиблий» живий: з полону повернувся військовий, якого вважали загиблим

Під час чергового обміну полоненими в Україну повернули військовослужбовця, який із 2022 року вважався загиблим. Про це повідомляють українські ЗМІ.

З полону повернувся військовий, якого три роки тому поховали

У травні 2023 року після проведення ДНК-експертизи та встановлення збігу з одним із тіл загиблих було офіційно оформлено його смерть і проведено поховання. Родина отримала відповідні документи та вважала військового загиблим понад три роки.

Сьогодні ж родичів поінформували про його звільнення з полону. Повідомлення надійшло від Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Згодом сім’я побачила військовослужбовця на офіційних фотографіях з обміну.

Наразі обставини помилки під час ідентифікації тіла не коментуються. Йдеться про один із рідкісних, але можливих випадків, коли в умовах війни збіг ДНК або фрагментів тіл призводить до хибного встановлення загибелі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б локування терміналів супутникового зв’язку Starlink, якими користувалися російські військові, спричинило серйозні перебої у системі управління військами та зв’язку на фронті. Про це повідомляють російські воєнні блогери, окупаційні канали та місцеві жителі тимчасово окупованих територій, зібрали журналісти Донбас.Реалії.

За наявною інформацією, зв’язок втратили не лише далекобійні безпілотники, а й підрозділи на передовій. Значна частина управління БПЛА, підрозділів РЕБ і РЕР, артилерійських розрахунків та піхоти була побудована саме на використанні терміналів Starlink. Російські воєнкори прямо заявляють про фактичну зупинку бойового управління. Зокрема, у публікаціях зазначається, що одночасно припинили роботу як термінали, встановлені на дронах, так і стаціонарні точки зв’язку на позиціях.

