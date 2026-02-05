«Погибший» жив: из плена вернулся военный, считавшийся погибшим

Во время очередного обмена пленными в Украину вернули военнослужащего, с 2022 года считавшегося погибшим. Об этом сообщают украинские СМИ.

Из плена вернулся военный, которого три года назад похоронили

В мае 2023 года после проведения ДНК-экспертизы и установления совпадения с одним из тел погибших официально оформлена его смерть и проведены захоронения. Семья получила соответствующие документы и считала военного погибшим более трех лет.

Сегодня же родственников проинформировали о его освобождении из плена. Сообщение поступило от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными . Со временем семья увидела военнослужащего на официальных фотографиях по обмену.

Пока обстоятельства ошибки во время идентификации тела не комментируются. Речь идет об одном из редких, но возможных случаев, когда в условиях войны совпадение ДНК или фрагментов тел приводит к ложному установлению гибели.

