Перший обмін полоненими у цьому році: деталі

Україна та Росія вперше за тривалий час провели обмін полоненими, у межах якого додому вдалося повернути 157 громадян України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. З російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повертаються солдати, сержанти й офіцери, які обороняли країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках.

Понад половина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Також звільнено військовослужбовця Національної гвардії, якого захопили під час окупації Чорнобильської АЕС. Загалом 139 осіб перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Особливістю цього обміну стало повернення незаконно засуджених українців. Наймолодшому звільненому – 23 роки: у полон він потрапив у 19-річному віці, обороняючи Маріуполь, і був засуджений у РФ до довічного ув’язнення. Найстаршому захиснику – 63 роки.

Варто зауважити, що обміни між сторонами фактично не відбувалися протягом останніх чотирьох місяців. За словами президента, процес блокувала Росія. Востаннє масштабний комбінований обмін пройшов у жовтні 2025 року, тоді додому повернулися 205 українців.

