Первый обмен пленными в этом году: детали

Украина и Россия впервые за долгое время провели обмен пленными, в рамках которого домой удалось вернуть 157 граждан Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Среди уволенных – военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Воздушных Сил, а также бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Домой возвращаются солдаты, сержанты и офицеры, защищавшие страну в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях.

Более половины освобожденных защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Также уволен военнослужащий Национальной гвардии, захваченный во время оккупации Чернобыльской АЭС. В общей сложности 139 человек находились в российском плену еще с 2022 года.

Особенностью этого обмена стало возвращение незаконно осужденных украинцев. Младшему освобожденному – 23 года: в плен он попал в 19-летнем возрасте, обороняя Мариуполь, и был приговорен в РФ к пожизненному заключению. Старшему защитнику – 63 года.

Следует отметить, что обмены между сторонами фактически не происходили за последние четыре месяца. По словам президента, процесс блокировала Россия. Последний масштабный комбинированный обмен прошел в октябре 2025 года, тогда домой вернулись 205 украинцев.

