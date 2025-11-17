РФ прориває фронт відразу у двох областях: деталі від DeepState

Котрий день поспіль залишається вкрай напруженою ситуація у Донецькій та Запорізькій областях. Так, за останню добу російські загарбники мали просування біля чотирьох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналітичному моніторинговому каналі "DeepState".

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Зокрема окупанти просунулися в районі Новоуспенівського та Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя.

Також ворог мав успіхи в районі Ямполя та біля Новомаркового (північніше Часового Яру) у Донецькій області.

