РФ прориває фронт відразу у двох областях: деталі від DeepState
НОВИНИ

РФ прориває фронт відразу у двох областях: деталі від DeepState

DeepState фіксує, що РФ просунулась у Запорізькій та Донецькій областях

17 листопада 2025, 14:52
Автор:
Кравцев Сергей

Котрий день поспіль залишається вкрай напруженою ситуація у Донецькій та Запорізькій областях. Так, за останню добу російські загарбники мали просування біля чотирьох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналітичному моніторинговому каналі "DeepState".

РФ прориває фронт відразу у двох областях: деталі від DeepState

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Зокрема окупанти просунулися в районі Новоуспенівського та Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя.                                          

Також ворог мав успіхи в районі Ямполя та біля Новомаркового (північніше Часового Яру) у Донецькій області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія тихіше завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, де оборона була відносно не пріоритетною. Про це пише The Telegraph.                                                                                                                                     

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупанти захопили два населені пункти та мають просування поблизу п'яти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні українського моніторингового проекту DeepState.

Раніше "Коментарі" писали – українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на зростання інтенсивності штурмів з боку російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ. Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська? Яку перевагу отримають росіяни, якщо захоплять Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22760
