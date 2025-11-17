logo

РФ набирает ход: на Западе рассказали о тревожной тенденции для Украины в последние недели
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ набирает ход: на Западе рассказали о тревожной тенденции для Украины в последние недели

The Telegraph пишет о том, что пока Украина отвлекла силы на Покровск, РФ захватывает новые территории

17 ноября 2025, 07:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

РФ набирает ход: на Западе рассказали о тревожной тенденции для Украины в последние недели

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным американского Institute for the Study of War, российские войска могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины, чтобы быстро продвинуться вперед с помощью тактики проникновения.

Кремль нацелился на местные линии снабжения и украинских операторов дронов и пытается воспользоваться ослабленными укреплениями Украины для массированных атак небольших групп.

Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что, хотя все внимание приковано к Покровску, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели ускорилась".

"Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более разрозненной. Этот район, по-видимому, имеет меньший приоритет для России и Украины... Контратака в Покровске означает, что для стабилизации ситуации в других местах, таких как [Запорожье], остается мало сил", – отметил аналитик.

Однако он добавил, что российские войска продолжают "неэффективно действовать в тактическом плане", поскольку, что подразделения "заявляют о позициях и продвижениях, которые никогда не происходили".

При этом некоторые аналитики предполагают, что Россия продвигается вперед, пытаясь заставить Украину перебросить ресурсы в Запорожскую область, отвлекая их от Покровска.

Читайте также на портале "Комментарии" - российские захватчики провалили определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин. Об этом по итогам встречи с руководителями сферы обороны и безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/16/russia-seizes-land-after-kyiv-diverts-troops/
