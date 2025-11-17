Рубрики
Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.
По данным американского Institute for the Study of War, российские войска могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины, чтобы быстро продвинуться вперед с помощью тактики проникновения.
Кремль нацелился на местные линии снабжения и украинских операторов дронов и пытается воспользоваться ослабленными укреплениями Украины для массированных атак небольших групп.
Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что, хотя все внимание приковано к Покровску, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели ускорилась".
Однако он добавил, что российские войска продолжают "неэффективно действовать в тактическом плане", поскольку, что подразделения "заявляют о позициях и продвижениях, которые никогда не происходили".
При этом некоторые аналитики предполагают, что Россия продвигается вперед, пытаясь заставить Украину перебросить ресурсы в Запорожскую область, отвлекая их от Покровска.
Читайте также на портале "Комментарии" - российские захватчики провалили определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин. Об этом по итогам встречи с руководителями сферы обороны и безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.