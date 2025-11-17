РФ набирає хід: на Заході розповіли про тривожну тенденцію для України в останні тижні

Росія тихіше завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, де оборона була відносно пріоритетною. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними американського Institute for the Study of War, російські війська можуть спробувати оточити Гуляйполе з північного сходу, прагнучи послабити оборону України, щоб швидко просунутися вперед за допомогою тактики проникнення.

Кремль націлився на місцеві лінії постачання та українських операторів дронів і намагається скористатися ослабленими зміцненнями України для масованих атак невеликих груп.

Військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що, хоча вся увага прикута до Покровська, більша частина російського наступу відбувається "на південний захід, на кордоні Запоріжжя, Дніпра та Донецька, і в останні тижні прискорилася".

"Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає дедалі розрізненішою. Цей район, мабуть, має менший пріоритет для Росії та України... Контратака в Покровську означає, що для стабілізації ситуації в інших місцях, таких як [Запоріжжя], залишається мало сил", – зазначив аналітик.

Однак він додав, що російські війська продовжують "неефективно діяти в тактичному плані", оскільки підрозділи "заявляють про позиції та просування, які ніколи не відбувалися".

При цьому деякі аналітики припускають, що Росія просувається вперед, намагаючись змусити Україну перекинути ресурси на Запорізьку область, відволікаючи їх від Покровська.

