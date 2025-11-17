РФ прорывает фронт сразу в двух областях: детали от DeepState

Который день подряд остается крайне напряженной обстановка в Донецкой и Запорожской областях. Так за последние сутки российские захватчики имели продвижение возле четырех населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом мониторинговом канале "DeepState".

Наступление России. Фото: из открытых источников

В частности, оккупанты продвинулись в районе Новоуспеновского и Ровнополье в Запорожской области, недалеко от Гуляйполя.

Также враг имел успехи в районе Ямполя и возле Новомаркового (севернее Часового Яра) в Донецкой области.

