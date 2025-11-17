logo

BTC/USD

95286

ETH/USD

3183.98

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ прорывает фронт сразу в двух областях: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ прорывает фронт сразу в двух областях: детали от DeepState

DeepState фиксирует, что РФ продвинулась в Запорожской и Донецкой областях

17 ноября 2025, 14:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Который день подряд остается крайне напряженной обстановка в Донецкой и Запорожской областях. Так за последние сутки российские захватчики имели продвижение возле четырех населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом мониторинговом канале "DeepState".

РФ прорывает фронт сразу в двух областях: детали от DeepState

Наступление России. Фото: из открытых источников

В частности, оккупанты продвинулись в районе Новоуспеновского и Ровнополье в Запорожской области, недалеко от Гуляйполя.

Также враг имел успехи в районе Ямполя и возле Новомаркового (севернее Часового Яра) в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной. Об этом пишет The Telegraph.                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты захватили два населенных пункта и имеют продвижение вблизи пяти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта DeepState.                               

Ранее "Комментарии" писали – украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ. Как Путин хочет использовать возможный захват Покровска? Какое преимущество получат россияне, если захватят Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22760
Теги:

Новости

Все новости