РФ прицільно була по цивільних в обласному центрі: деталі

У Сумах пошкоджено дитячий садок та житлові будинки

1 червня 2026, 06:59
Кравцев Сергей

Російські терористичні війська в ніч проти 1 червня атакували Суми, пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Чиновник зазначив, що ворожий безпілотник типу "Герань-2" завдав удару по житловому сектору в Ковпаківському районі Сум.

"Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад – вибито понад 20 вікон, а також є пошкодження у чотирьох прилеглих житлових будинках – близько 60 вікон та балконних рам", – зазначив Сергій Кривошеєнко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська завдали потужного удару по Сумах.

"Суми під масованим ворожим ударом", — повідомили у Сумській міській військовій адміністрації, додавши, що тип зброї встановлюється. — "Зафіксовано потрапляння до приватних житлових будинків у Ковпаківському районі Сум, об'єктів інфраструктури".

Руйнування житлового сектора призвели до поранень серед місцевого населення. За попередніми даними медиків, постраждали шестеро громадянських громадян.                                                                                                    

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські пропагандисти поширили інформацію про нібито захоплення села Рясне у Сумській області та знищення позицій ЗСУ. Однак це не відповідає дійсності. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 14-го армійського корпусу Telegram.

Раніше "Коментарі" писали – росіяни скидають на Суми гроші: небезпека більша, ніж здається.




