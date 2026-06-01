РФ прицільно була по цивільних в обласному центрі: деталі

Російські терористичні війська в ніч проти 1 червня атакували Суми, пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Чиновник зазначив, що ворожий безпілотник типу "Герань-2" завдав удару по житловому сектору в Ковпаківському районі Сум.
Руйнування житлового сектора призвели до поранень серед місцевого населення. За попередніми даними медиків, постраждали шестеро громадянських громадян.
