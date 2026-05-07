Россияне сбрасывают на Сумы деньги: опасность больше, чем кажется
Россияне сбрасывают на Сумы деньги: опасность больше, чем кажется

Открытки и фейковые деньги раскинули только в Сумах.

7 мая 2026, 11:16
Кравцев Сергей

Сумчане едва отошли от террор окупантов, которые тот устраивали в течение всего дня 6 мая, как утром 7 мая в областном центре снова раздавались взрывы. Город до сих пор под атакой вражеских дронов. Однако, кроме взрывчатки, теперь дроны сбрасывают на город поддельные купюры номиналом 200 гривен. Однако за привлекательным видом денег скрывается серьезная угроза.

Россия сбрасывает на Сумы листовки. Фото: из открытых источников

В ГУНП в Сумской области подтвердили провокацию противника. Правоохранители отмечают, что в этот раз провокация была направлена именно на областной центр.

"Открытки и фейковые деньги раскинули только в Сумах", — сообщили в полиции Сумщины.

Это далеко не первый случай, когда Россия использует беспилотники для распространения подобной пропаганды и фальшивок. Ранее аналогичные "денежные осадки" уже наблюдались в 2025 и 2026 годах. Оккупанты сбрасывали подобные открытки на Глухов, Шостку, Большую Писаревку и сами Сумы.

Правоохранители акцентируют, что такие предметы потенциально опасны. Главная угроза кроется не в самой бумаге, а в цифровых ловушках, зашифрованных в графических кодах.

"Переходить по этим QR-кодам нельзя, лучше вообще не трогать неизвестные предметы", — отмечают в полиции.

Жителей области призывают соблюдать правила безопасности: в случае обнаружения подозрительных открыток или фальшивых денег не поднимайте их. Не сканируйте QR-коды и не переходите по ссылкам. Немедленно сообщайте о находке по номерам 101 или 102.

Читайте на портале "Комментарии" — 6 мая российские захватчики направили ударные беспилотники на центральную часть города Сумы, попав в объекты гражданской инфраструктуры.

По данным областной военной администрации, враг применил для удара по мирным кварталам два дрона-камикадзе. Под ударом оказалось здание, не имеющее никакого отношения к военным объектам.




