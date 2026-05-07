Росіяни скидають на Суми гроші: небезпека більша, ніж здається

Сумчани ледь відійшли від терор окупантів, які той влаштовували протягом всього дня 6 травня, як зранку 7 травня в обласному центру знову лунали вибух. Місто досі під атакою ворожих дронів. Проте окрім вибухівки тепер дрони скидають на місто підроблені купюри номіналом 200 гривень. Проте за привабливим виглядом грошей ховається серйозна загроза.

Росія скидає листівки на Суми. Фото: із відкритих джерел

У ГУНП в Сумській області підтвердили провокацію ворога. Правоохоронці зазначають, що цього разу провокація була спрямована саме на обласний центр.

"Листівки та фейкові гроші розкинули тільки у Сумах", — повідомили у поліції Сумщини.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли Росія використовує безпілотники для розповсюдження подібної пропаганди та фальшивок. Раніше аналогічні "грошові опади" вже спостерігалися у 2025 та 2026 роках. Окупанти скидали подібні листівки на Глухів, Шостку, Велику Писарівку та самі Суми.

Правоохоронці акцентують, що такі предмети є потенційно небезпечними. Головна загроза криється не в самому папері, а в цифрових пастках, які зашифровані в графічних кодах.

"Переходити за цими QR-кодами не можна, краще взагалі не чіпати невідомі предмети", — наголошують у поліції.

Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки: у разі виявлення підозрілих листівок або фальшивих грошей не піднімайте їх. Не скануйте QR-коди та не переходьте за посиланнями. Негайно повідомляйте про знахідку за номерами 101 або 102.

За даними обласної військової адміністрації, ворог застосував для удару по мирних кварталах два дрони-камікадзе. Під ударом опинилася будівля, що не має жодного стосунку до військових об’єктів.



