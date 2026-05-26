Россия заявила о захвате нового населенного пункта в Сумской области: что говорят военные

Кравцев Сергей
Российские пропагандисты распространили информацию о якобы захвате села Рясное в Сумской области и уничтожении позиций ВСУ. Однако это не соответствует действительности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 14-го армейского корпуса в Telegram.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Российские пропагандистские ресурсы и так называемые "военкоры" распространили сообщения о якобы утрате контроля Украиной над селом Рясное.
Также это преподносилось как элемент создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы.
В Силах обороны подчеркнули, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, а ситуация полностью управляема.
Украинские подразделения держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию оккупантов и наносят россиянам значительные потери в живой силе, добавили военные.
В Группировке объединенных сил добавили, что российские заявления об "успехах" подразделений 34-й омсбр РФ являются медийной манипуляцией, направленной на сокрытие собственных неудач.
Военные призывают доверять исключительно официальным источникам и не распространять россказни российских захватчиков, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.
