Главная Новости Общество Война с Россией Россия заявила о захвате нового населенного пункта в Сумской области: что говорят военные
Россия заявила о захвате нового населенного пункта в Сумской области: что говорят военные

Оккупанты заявили о "захвате Обильного" в Сумской области

26 мая 2026, 13:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты распространили информацию о якобы захвате села Рясное в Сумской области и уничтожении позиций ВСУ. Однако это не соответствует действительности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 14-го армейского корпуса в Telegram.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Российские пропагандистские ресурсы и так называемые "военкоры" распространили сообщения о якобы утрате контроля Украиной над селом Рясное.

Также это преподносилось как элемент создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

"Информация, массово тиражируемая враждебными ресурсами о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины в Сумской области подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгром" украинских сил, является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В Силах обороны подчеркнули, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, а ситуация полностью управляема.

Украинские подразделения держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию оккупантов и наносят россиянам значительные потери в живой силе, добавили военные.

В Группировке объединенных сил добавили, что российские заявления об "успехах" подразделений 34-й омсбр РФ являются медийной манипуляцией, направленной на сокрытие собственных неудач.

Военные призывают доверять исключительно официальным источникам и не распространять россказни российских захватчиков, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Россияне пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группы объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Corpsarmy/1284
