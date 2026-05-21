Массированный удар по Сумам: разрушены дома, много раненых

Российские войска нанесли мощный удар по областному центру. Специалисты выясняют, какой именно тип вооружения применил враг для этой атаки.

"Сумы под массированным вражеским ударом", — сообщили в Сумской городской военной администрации, добавив, что тип оружия устанавливается. — "Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, объекты инфраструктуры".

Разрушение жилищного сектора привели к ранениям среди местного населения. По предварительным данным медиков, пострадали шесть гражданских граждан.

"В результате сегодняшней вражеской массированной атаки на Сумы предварительно 6 человек травмированы", — констатируют в ведомстве. Оценивая состояние пострадавших, в ГВА отметили: "Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также 81-летняя женщина получила ранения".

Двум другим пострадавшим — женщине 71 года и мужчине, чью личность сейчас устанавливают — госпитализация не понадобилась. Врачи оказали им необходимую помощь прямо на месте попадания.

"Другие обстоятельства уточняются", — подытожили в администрации и заверили, что "информация будет обновляться" по мере поступления новых данных.

у российских оккупационных войск нет достаточного наступательного потенциала для того, чтобы оккупировать крупные украинские города вблизи границы, такие как Харьков или Сумы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, оценивая реальные возможности врага на фоне постоянного нагнетания паники в информационном пространстве.