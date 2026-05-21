Масований удар по Сумах: зруйновано будинки, багато поранених

Російські війська завдали потужного удару по обласному центру. Наразі фахівці з'ясовують, який саме тип озброєння застосував ворог для цієї атаки.

"Суми під масованим ворожим ударом", — повідомили в Сумській міській військовій адміністрації, додавши, що тип зброї наразі встановлюється. — "Зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі Сум, обʼєкти інфраструктури".

Руйнування житлового сектора призвели до поранень серед місцевого населення. За попередніми даними медиків, постраждали шестеро цивільних громадян.

"Внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано", — констатують у відомстві. Оцінюючи стан потерпілих, в МВА зазначили: "Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості. Також 81-річна жінка отримала поранення".

Двом іншим постраждалим — жінці віком 71 рік та чоловікові, чию особу зараз встановлюють — госпіталізація не знадобилася. Лікарі надали їм необхідну допомогу безпосередньо на місці влучання.

"Інші обставини уточнюються", — підсумували в адміністрації та запевнили, що "інформація оновлюватиметься" в міру надходження нових даних.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська не мають достатнього наступального потенціалу для того, щоб окупувати великі українські міста поблизу кордону, такі як Харків чи Суми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, оцінюючи реальні можливості ворога на тлі постійного нагнітання паніки в інформаційному просторі.