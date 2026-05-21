В РНБО оцінили шанси РФ захопити Харків чи Суми

Російські окупаційні війська не мають достатнього наступального потенціалу для того, щоб окупувати великі українські міста поблизу кордону, такі як Харків чи Суми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, оцінюючи реальні можливості ворога на тлі постійного нагнітання паніки в інформаційному просторі.

Він зазначив, що попри прагнення Кремля розширити зону окупації, Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для виснаження наступальних угруповань противника.

"Ворог може планувати захопити хоч всю Україну, але наша протидія ефективна, втрати росіян великі, і достатніх сил для захоплення обласних центрів по типу Сум чи Харкова у ворога немає", — наголосив очільник ЦПД.

Коваленко також визнав, що на лінії фронту наразі зберігається висока інтенсивність бойових дій, оскільки загарбники намагаються тиснути на різних напрямках, проте українські захисники контролюють ситуацію.

"Так, тиск на фронті вони намагаються посилювати, але наша ефективна протидія по збільшенню їхніх втрат унеможливить всі негативні сценарії", — запевнив посадовець.

Наприкінці свого коментаря керівник Центру протидії дезінформації з іронією відреагував на абсурдні заяви російських пропагандистів, які регулярно погрожують європейським країнам, порівнявши їхні фантазії з реальною військовою обстановкою.

"Планувати росіяни можуть що завгодно. соловйов їхній взагалі до Берліна планує дійти. Але реальність така, що це станеться хіба в клітці та наморднику", — резюмував Андрій Коваленко.

