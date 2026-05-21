В РНБО оцінили шанси РФ захопити Харків чи Суми

Недилько Ксения
Російські окупаційні війська не мають достатнього наступального потенціалу для того, щоб окупувати великі українські міста поблизу кордону, такі як Харків чи Суми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, оцінюючи реальні можливості ворога на тлі постійного нагнітання паніки в інформаційному просторі.
Він зазначив, що попри прагнення Кремля розширити зону окупації, Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для виснаження наступальних угруповань противника.
Коваленко також визнав, що на лінії фронту наразі зберігається висока інтенсивність бойових дій, оскільки загарбники намагаються тиснути на різних напрямках, проте українські захисники контролюють ситуацію.
Наприкінці свого коментаря керівник Центру протидії дезінформації з іронією відреагував на абсурдні заяви російських пропагандистів, які регулярно погрожують європейським країнам, порівнявши їхні фантазії з реальною військовою обстановкою.
