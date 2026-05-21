У российских оккупационных войск нет достаточного наступательного потенциала для того, чтобы оккупировать крупные украинские города вблизи границы, такие как Харьков или Сумы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, оценивая реальные возможности врага на фоне постоянного нагнетания паники в информационном пространстве.

Он отметил, что, несмотря на стремление Кремля расширить зону оккупации, Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательных группировок противника.

"Враг может планировать захватить хоть всю Украину, но наше противодействие эффективно, потери россиян велики, и достаточных сил для захвата областных центров по типу Сум или Харькова у врага нет", — подчеркнул глава ЦПД.

Коваленко также признал, что на линии фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий, поскольку захватчики пытаются давить на разных направлениях, однако украинские защитники контролируют ситуацию.

"Да, давление на фронте они пытаются усиливать, но наше эффективное противодействие по увеличению их потерь исключит все негативные сценарии", — заверил чиновник.

В конце своего комментария руководитель Центра противодействия дезинформации с иронией отреагировал на абсурдные заявления российских пропагандистов, регулярно угрожающих европейским странам, сравнив их фантазии с реальной военной обстановкой.

"Планировать россияне могут что угодно. соловьев их вообще до Берлина планирует дойти. Но реальность такова, что это произойдет в клетке и наморднике", — резюмировал Андрей Коваленко.

