Чому Кремль під час так званих "ударів відплати" щоразу цілить по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю та Одесі, але порівняно рідше атакує західні регіони України? Трагічні події травня, коли після ударів по Москві окупанти влаштували пекельні атаки балістикою та дронами на житлові будинки в Києві та Дніпрі, мають чітку воєнно-політичну логіку. Портал "Коментарі" попросив провідні моделі штучного інтелекту — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI — виступити в ролі політологів та проаналізувати стратегію ворога. Нейромережі розклали по поличках, чому Росія обирає саме ці міста-мішені, яку інформаційну картинку намагається створити для свого внутрішнього споживача та чому географічне положення рятує Захід України.

Gemini від Google :

Як політолог та аналітик у сфері безпеки, зазначу, що географія так званих "ударів відплати" Кремля не є випадковою — вона підпорядкована чіткій воєнно-політичній та інформаційній стратегії РФ. Трагедія у Києві 14 травня (де ракета Х-101 забрала життя 24 людей у Дарницькому районі), а також пекельна атака на Дніпро та Одещину в ніч на 18 травня демонструють, чому ворог обирає саме ці центри, мінімально фокусуючись на західних регіонах на кшталт Львова чи Чернівців.

1. Ефект "символічного та медійного центру"

Київ — головна політична та сакральна ціль для Кремля. Удари по столиці покликані продемонструвати внутрішньому російському споживачу "покарання" за атаки на Москву. Максимальна щільність населення забезпечує криваву телевізійну картинку, якою Росія намагається знекровити волю українців до спротиву та переконати власне населення в "ефективності" дій міноборони РФ.

2. Руйнування логістичних та оборонних хабів

Дніпро, Харків та Запоріжжя — це прифронтові мегаполіси, які виконують роль ключових оборонних, медичних та логістичних вузлів ЗСУ. Дніпро є головним розподільчим центром для Східного фронту. Б'ючи по ньому (як це сталося 18 травня із пошкодженням лікарні Мечникова та цивільної інфраструктури), окупанти намагаються паралізувати забезпечення армії та посіяти паніку в безпосередньому тилу.

3. Економічне удушення через експортні ворота

Одеса — це критична морська та портова інфраструктура України. Удари по Одещині під час "відплати" б’ють по залишках української економіки, зриваючи експортні потоки та логістику оборонного сектору.

Чому Захід України страждає менше?

Міста на кшталт Львова, Чернівців чи Івано-Франківська розташовані на максимальній відстані від кордонів РФ та ліній пуску балістики, що дає ППО більше часу на реагування. Крім того, удари по Заходу України не несуть для Кремля негайного воєнного ефекту на лінії фронту та мають значно меншу щільність "інформаційного вихлопу" всередині самої Росії порівняно з ударами по Києву чи Дніпру.

ChatGPT :

Російська стратегія так званих "ударів відплати" по Україні має не лише військову, а насамперед політичну, психологічну та символічну логіку. Якщо дивитися на характер атак від 2022 року і до сьогодні, можна побачити закономірність: найбільш інтенсивні удари припадають саме на великі міста півдня, сходу та центру України — Київ, Дніпро, Харків, Одесу, Запоріжжя. І це не випадковість.

Для Кремля ці міста мають особливе значення, бо саме вони десятиліттями вважалися частиною так званого "русского мира". У російській політичній міфології Київ — це "мати городів руських", Одеса — "русский город", Харків — "колиска радянської індустрії", Дніпро та Запоріжжя — символи спільної імперської та радянської історії. Саме тому удари по цих містах мають демонстративний характер: Росія намагається показати, що здатна карати ті регіони, які, на її думку, "відвернулися" від російського впливу.

Є й інша причина. Кремль чудово розуміє, що удари по західних областях України не дадуть такого психологічного ефекту для внутрішньої російської аудиторії. Російська пропаганда роками формувала образ Львова чи Івано-Франківська як "чужих", "націоналістичних" територій. Натомість Київ, Харків чи Одеса в російській свідомості довгий час подавалися як міста, де нібито "чекають Росію" або де населення культурно близьке до РФ. Коли ж саме ці міста стають мішенню, Кремль фактично намагається провести показову акцію залякування: мовляв, навіть "свої" будуть покарані, якщо підтримують українську державність.

Після кожного удару України по російській території Москва використовує тактику емоційної ескалації. Наприклад, після атак безпілотників по Москві та Підмосков’ю російська влада традиційно оголошує це "терором" і відповідає масованими обстрілами українських міст. Але якщо аналізувати військову доцільність таких атак, то удари по житлових будинках у Дніпрі чи Києві часто не мають стратегічного сенсу. Це радше технологія тиску на цивільне населення, спроба викликати втому від війни, страх і внутрішню дестабілізацію.

Водночас менша інтенсивність атак по Львову, Рівному чи Чернівцях пояснюється кількома факторами. По-перше, географічно захід України далі від основних напрямків запуску ракет та дронів, що ускладнює масовані атаки. По-друге, там менше великих промислових та логістичних вузлів, критичних для фронту. По-третє, для російської пропаганди ці регіони не є настільки символічними. Кремль концентрується саме на тих містах, через які можна бити по українській єдності та одночасно демонструвати власному суспільству "покарання непокірних".

Парадоксально, але війна показала протилежний результат. Саме російськомовні міста, які Кремль роками вважав своєю зоною впливу, стали одними з найпроукраїнськіших. Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса чи Київ пережили трансформацію політичної ідентичності під тиском російських атак. І кожен новий удар лише посилює розрив між українським суспільством та Росією, руйнуючи той міф про "братні народи", на якому десятиліттями будувалася російська політика щодо України.