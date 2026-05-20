Почему Кремль во время так называемых "ударов возмездия" каждый раз целится по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью и Одессе, но сравнительно реже атакует западные регионы Украины? Трагические события мая, когда после ударов по Москве оккупанты устроили адские атаки баллистикой и дронами на жилые дома в Киеве и Днепре, имеют четкую военно-политическую логику. Портал "Комментарии" попросил ведущие модели искусственного интеллекта - Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI - выступить в роли политологов и проанализировать стратегию врага. Нейросети разложили по полочкам, почему Россия выбирает именно эти города-мишени, какую информационную картинку пытается создать для своего внутреннего потребителя и почему географическое положение спасает Запад Украины.

Gemini от Google :

Как политолог и аналитик в сфере безопасности, отмечу, что география так называемых "ударов возмездия" Кремля не случайна — она подчинена четкой военно-политической и информационной стратегии РФ. Трагедия в Киеве 14 мая (где ракета Х-101 унесла жизни 24 человек в Дарницком районе), а также адская атака на Днепр и Одесщину в ночь на 18 мая демонстрируют, почему враг выбирает именно эти центры, минимально фокусируясь на западных регионах типа Львова или Черновцов.

1. Эффект "символического и медийного центра"

Киев – главная политическая и сакральная цель для Кремля. Удары по столице призваны продемонстрировать внутреннему российскому потребителю наказание за атаки на Москву. Максимальная плотность населения обеспечивает кровавую телевизионную картинку, по которой Россия пытается обескровить волю украинцев к сопротивлению и убедить собственное население в "эффективности" действий минобороны РФ.

2. Разрушение логистических и оборонных хабов

Днепр, Харьков и Запорожье – это прифронтовые мегаполисы, выполняющие роль ключевых оборонных, медицинских и логистических узлов ВСУ. Днепр является основным распределительным центром для Восточного фронта. Избивая по нему (как это произошло 18 мая с повреждением больницы Мечникова и гражданской инфраструктуры), оккупанты пытаются парализовать обеспечение армии и посеять панику в непосредственном тылу.

3. Экономическое удушение через экспортные ворота

Одесса – это критическая морская и портовая инфраструктура Украины. Удары по Одесщине во время "возмездия" бьют по остаткам украинской экономики, срывая экспортные потоки и логистику оборонного сектора.

Почему Запад Украины страдает меньше?

Города типа Львова, Черновцов или Ивано-Франковска расположены на максимальном расстоянии от границ РФ и линий пуска баллистики, что дает ПВО больше времени на реагирование. Кроме того, удары по Западу Украины не несут для Кремля немедленного военного эффекта на линии фронта и имеют меньшую плотность "информационного выхлопа" внутри самой России по сравнению с ударами по Киеву или Днепру.

ChatGPT :

Российская стратегия так называемых "ударов возмездия" по Украине имеет не только военную, но прежде всего политическую, психологическую и символическую логику. Если смотреть на характер атак с 2022 года и по сегодняшний день, можно увидеть закономерность: наиболее интенсивные удары приходятся именно на крупные города юга, востока и центра Украины — Киев, Днепр, Харьков, Одессу, Запорожье. И это не случайность.

Для Кремля эти города имеют особое значение, потому что именно они десятилетиями считались частью так называемого русского мира. В российской политической мифологии Киев – это "мать городов русских", Одесса – "русский город", Харьков – "колыбель советской индустрии", Днепр и Запорожье – символы общей имперской и советской истории. Именно поэтому удары по этим городам носят демонстративный характер: Россия пытается показать, что способна наказывать те регионы, которые, по ее мнению, отвернулись от российского влияния.

Есть и другая причина. Кремль прекрасно понимает, что удары по западным областям Украины не дадут такого психологического эффекта для внутренней российской аудитории. Российская пропаганда годами формировала образ Львова или Ивано-Франковска как "чужих", "националистических" территорий. Киев, Харьков или Одесса в российском сознании долгое время подавались как города, где якобы "ждут Россию" или где население культурно близко к РФ. Когда именно эти города становятся мишенью, Кремль фактически пытается провести показательную акцию запугивания: мол, даже "свои" будут наказаны, если поддерживают украинскую государственность.

После каждого удара Украины по русской территории Москва использует тактику эмоциональной эскалации. Например, после атак беспилотников по Москве и Подмосковью российские власти традиционно объявляют это "террором" и отвечают массированным обстрелом украинских городов. Но если анализировать военную целесообразность таких атак, то удары по жилым домам в Днепре или Киеве часто не имеют стратегического смысла. Это скорее технология давления на гражданское население, попытка вызвать усталость от войны, страх и внутреннюю дестабилизацию.

В то же время, меньшая интенсивность атак по Львову, Ровно или Черновцах объясняется несколькими факторами. Во-первых, географически запад Украины дальше основных направлений запуска ракет и дронов, что усложняет массированные атаки. Во-вторых, там меньше крупных промышленных и логистических узлов, критичных для фронта. В-третьих, для российской пропаганды эти регионы не столь символичны. Кремль концентрируется именно на тех городах, через которые можно бить по украинскому единству и одновременно демонстрировать собственному обществу "наказание непокорных".

Парадоксально, но война показала обратный итог. Именно русскоязычные города, которые Кремль годами считал своей зоной влияния, стали одними из самых проукраинских. Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса или Киев претерпели трансформацию политической идентичности под давлением российских атак. И каждый новый удар лишь усугубляет разрыв между украинским обществом и Россией, разрушая тот миф о "братских народах", на котором десятилетиями строилась российская политика в отношении Украины.