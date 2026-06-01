РФ прицельно была по гражданским в областном центре: детали

Кравцев Сергей
Российские террористические войска в ночь на 1 июня атаковали Сумы, повреждено дошкольное учебное заведение. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, вражеский беспилотник типа "Герань-2" нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум.
Разрушение жилищного сектора привели к ранениям среди местного населения. По предварительным данным медиков, пострадали шесть гражданских граждан.
