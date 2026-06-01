РФ прицельно была по гражданским в областном центре: детали

Российские террористические войска в ночь на 1 июня атаковали Сумы, повреждено дошкольное учебное заведение. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, вражеский беспилотник типа "Герань-2" нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум.

"Предварительно без пострадавших. Повреждено дошкольное учебное заведение – выбито более 20 окон, а также есть повреждения в четырех прилегающих жилых домах – около 60 окон и балконных рам", – отметил Сергей Кривошеенко.

"Сумы под массированным вражеским ударом", — сообщили в Сумской городской военной администрации, добавив, что тип оружия устанавливается. — "Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, объекты инфраструктуры".

Разрушение жилищного сектора привели к ранениям среди местного населения. По предварительным данным медиков, пострадали шесть гражданских граждан.

