РФ накрила вогнем Суми: що відомо про наслідки

У ніч на 21 квітня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по обласному центру Суми.

Удар по Сумах. Фото: з відкритих джерел

За інформацією в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, у Зарічному районі міста зафіксовано понад 5 влучень БПЛА.

Ворог атакував житловий сектор, завдавши свідомого удару по цивільних: пошкоджено багатоповерхівки, вибито вікна, горять цивільні машини. Один із дронів потрапив у дах лікувального закладу.

За попередніми даними, травмовано 4 особи, серед яких – 17-річна дитина. Він разом із двома чоловіками госпіталізований до лікарні. Ще одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Лікарі продовжують надавати медичну допомогу. У постраждалих переважно діагностують гостру реакцію на стрес. Інформація уточнюється.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заяви про нібито загрозу півоточення Сум не мають реальних підстав і спотворюють ситуацію на фронті. Про це повідомили аналітики DeepState, які відстежують ситуацію на прикордонних територіях.

За їхніми даними, російські сили справді посилили тиск на Сумську область, проте говорити про блокування міста або навіть наближення до нього передчасно. Версії, що розповсюджуються в мережі, про "критичну ситуацію" не підтверджуються ні оперативною обстановкою, ні картою бойових дій.

