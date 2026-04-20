Полуокружение Сум: в DeepState рассказали, что на самом деле происходит на границе

Заявления о якобы угрозе полуокружения Сум не имеют под собой реальных оснований и искажают ситуацию на фронте. Об этом сообщили аналитики DeepState, которые отслеживают обстановку на приграничных территориях.

Наступление России. Фото: DeepState

По их данным, российские силы действительно усилили давление на Сумскую область, однако говорить о блокировании города или даже приближении к нему – преждевременно. Распространяемые в сети версии о "критической ситуации" не подтверждаются ни оперативной обстановкой, ни картой боевых действий.

Аналитики отмечают, что уже несколько месяцев фиксируют попытки противника сформировать так называемую буферную зону вдоль границы. Основная тактика – не масштабные прорывы, а постепенное проникновение малыми пехотными группами, включая диверсионно-разведывательные подразделения, которые действуют в "серой зоне".

При этом украинские военные регулярно отражают штурмы. В частности, бойцы 21-я отдельная механизированная бригада и 71-я отдельная аэромобильная бригада продемонстрировали успешное уничтожение как легкой, так и тяжелой техники противника. Попытки атак колоннами также заканчиваются провалом – техника уничтожается еще на подходах.

Отдельные нестандартные тактики, включая использование инженерных сооружений, также не принесли противнику результата. По оценке DeepState, текущая стратегия РФ направлена именно на "размывание" линии обороны через постоянное давление, а не на быстрый прорыв.

Эксперты подчеркивают: ключевая задача – не допустить углубления противника на украинскую территорию, поскольку это потребует значительно больших ресурсов для его вытеснения в будущем. Несмотря на концентрацию сил у границы, существенных изменений на севере Сумской области пока не зафиксировано.

