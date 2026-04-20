Напівоточення Сум: у DeepState розповіли, що насправді відбувається на кордоні
Напівоточення Сум: у DeepState розповіли, що насправді відбувається на кордоні

Аналітики спростували панічні заяви: РФ тисне малими групами, намагаючись створити буферну зону

20 квітня 2026, 16:07
Кравцев Сергей

Заяви про нібито загрозу півоточення Сум не мають реальних підстав і спотворюють ситуацію на фронті. Про це повідомили аналітики DeepState, які відстежують ситуацію на прикордонних територіях.

Наступ Росії. Фото: DeepState

За їхніми даними, російські сили справді посилили тиск на Сумську область, проте говорити про блокування міста або навіть наближення до нього передчасно. Версії, що розповсюджуються в мережі, про "критичну ситуацію" не підтверджуються ні оперативною обстановкою, ні картою бойових дій.

Аналітики зазначають, що вже кілька місяців фіксують спроби противника сформувати так звану буферну зону вздовж кордону. Основна тактика – не масштабні прориви, а поступове проникнення малими піхотними групами, включаючи диверсійно-розвідувальні підрозділи, які діють у сірій зоні.

При цьому українські військові регулярно відбивають штурми. Зокрема, бійці 21-ї окремої механізованої бригади та 71-ї окремої аеромобільної бригади продемонстрували успішне знищення як легкої, так і важкої техніки противника. Спроби атак колонами також закінчуються провалом – техніка знищується на підходах.

Окремі нестандартні тактики, включаючи використання інженерних споруд, також принесли противнику результату. За оцінкою DeepState, ця стратегія РФ спрямована саме на "розмивання" лінії оборони через постійний тиск, а не на швидкий прорив.

Експерти наголошують: ключове завдання – не допустити поглиблення супротивника на українську територію, оскільки це вимагатиме значно більших ресурсів для його витіснення у майбутньому. Незважаючи на концентрацію сил біля кордону, суттєвих змін на півночі Сумської області поки що не зафіксовано.

Читайте також на порталі "Коментарі" — напівоточення Сум: військові жорстко відповіли на тривожні чутки.




