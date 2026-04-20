Полуокружение Сум: военные жестко ответили на тревожные слухи

Информация о якобы угрозе полуокружения Сум не соответствует действительности и не имеет под собой никаких фактических оснований. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, комментируя распространение тревожных сообщений в сети.

Наступление России. Фото: DeepState

Ранее в медиа и соцсетях появились утверждения о резком ухудшении ситуации на Сумском направлении. В частности, журналистка Юлия Кириенко заявляла о якобы активных штурмах и "худшем сценарии" для региона. Однако в военном командовании такие оценки назвали далекими от реальности.

По словам Трегубова, российские силы действительно продолжают наступательные действия, но их масштаб и глубина не позволяют говорить даже о приближении к Сумам. На текущий момент присутствие противника ограничивается приграничной зоной – речь идет о нескольких населенных пунктах, таких как Грабовское и Миропольское.

Глубина контроля российских войск на этом участке составляет до 3-4 километров от границы, тогда как расстояние до областного центра превышает 35 километров. В командовании подчеркивают: любые попытки продвижения оперативно пресекаются.

Дополнительно в Центре коммуникаций группировки "Курск" отметили, что за последнее время противник не достиг ни одного успеха, который можно было бы назвать прорывом. Все штурмовые действия встречают сопротивление и заканчиваются безрезультатно.

Военные призывают критически относиться к подобной информации и не поддаваться панике. По их словам, распространение преувеличенных или недостоверных данных лишь играет на руку противнику в информационной войне.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал о текущей ситуации в приграничных районах Сумской области, где активизировались оккупационные войска. По его словам, на этом участке образовалась так называемая "зона инфильтрации", где враг пытается усилить свое давление.