Враг пытается проникать через границу: что известно

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал о текущей ситуации в приграничных районах Сумской области, где активизировались оккупационные войска. По его словам, на этом участке образовалась так называемая "зона инфильтрации", где враг пытается усилить свое давление.

Коваленко отметил, что российские подразделения используют появление ранней растительности как маскировку для своих попыток продвинуться вперед. "На Сумщине есть зона инфильтрации врага в пограничье, где враг пытается усиливать штурмовые действия, пользуясь ранней зеленкой, в попытках просачиваться", — пояснил глава ЦПД.

Несмотря на то, что столкновения носят ожесточенный характер, украинские защитники полностью контролируют ситуацию. Сообщается, что значительных успехов или прорыва в глубь территории Сумщины захватчики не добились.

"Бои сложные, прорыва врага вглубь, по состоянию на данный момент, нет", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Сейчас украинская армия принимает все необходимые контрмеры, чтобы помешать противнику расширить свое присутствие в регионе. При этом оккупанты понесут существенные потери в личном составе и технике. "Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине, у врага значительные потери", — резюмировал руководитель Центра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска активизировали усилия по формированию подконтрольной территории вдоль государственной границы в Сумской области. Как сообщают аналитики проекта DeepState, "враг продолжает создавать буферную зону", пытаясь закрепиться на новых участках.