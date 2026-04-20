Ворог намагається просочуватися крізь кордон: що відомо

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів про поточну ситуацію в прикордонних районах Сумської області, де активізувалися окупаційні війська. За його словами, на цій ділянці утворилася так звана "зона інфільтрації", де ворог намагається посилити свій тиск.

Коваленко зазначив, що російські підрозділи використовують появу ранньої рослинності як маскування для своїх спроб просунутися вперед. "На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися", — пояснив очільник ЦПД.

Попри те, що зіткнення мають запеклий характер, українські захисники повністю контролюють ситуацію. Повідомляється, що значних успіхів чи прориву вглиб території Сумщини загарбники не досягли.

"Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає", — підкреслив Андрій Коваленко.

Наразі українська армія вживає всіх необхідних контрзаходів, щоб завадити противнику розширити свою присутність у регіоні. При цьому окупанти зазнають суттєвих втрат в особовому складі та техніці. "Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати", — резюмував керівник Центру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська активізували зусилля з формування підконтрольної території вздовж державного кордону в Сумській області. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, "ворог продовжує створювати буферну зону", намагаючись закріпитися на нових ділянках.