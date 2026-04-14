Загроза на кордоні: окупанти тиснуть на Сумщині після «промацування» української оборони

DeepState: Ворог розширив зону контролю та інфільтрації на кордоні Сумської області до 150 км²

14 квітня 2026, 20:36
Недилько Ксения

Російські війська активізували зусилля з формування підконтрольної території вздовж державного кордону в Сумській області. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, "ворог продовжує створювати буферну зону", намагаючись закріпитися на нових ділянках.

За даними спостерігачів, активні дії противника розпочалися після розвідки та пошуку вразливих місць у нашій обороні. Перші спроби зафіксували в районі села Грабовське, а нині "продовжується тиск в районі Миропільського", де зафіксовано нове просування ворога.

На цей час загальний масштаб територій, де ворог намагається встановити контроль або здійснює інфільтрацію, є значним: "площа контролю та інфільтрації противника вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 км²".

У DeepState зазначають, що українські захисники володіють інформацією про наміри загарбників та вживають заходів для стримування загрози. Водночас аналітики ставлять риторичне запитання щодо того, "хто б мав це побачити раніше і запобігти цьому зародку", натякаючи на необхідність глибшого аналізу підготовки до подібних сценаріїв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командування 14-го армійського корпусу прокоментувало складну ситуацію на Сумському напрямку. В районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади тривають інтенсивні зіткнення, обстановка описується як стабільно важка.

Через значну перевагу окупантів у чисельності військ та кількості техніки, українське командування прийняло рішення про маневр. "Підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі", — йдеться у повідомленні. Наразі захисники продовжують тримати оборону на нових позиціях.



