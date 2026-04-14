Загроза на кордоні: окупанти тиснуть на Сумщині після «промацування» української оборони

Російські війська активізували зусилля з формування підконтрольної території вздовж державного кордону в Сумській області. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, "ворог продовжує створювати буферну зону", намагаючись закріпитися на нових ділянках.

Мапа бойових дій DeepState, скріншот

За даними спостерігачів, активні дії противника розпочалися після розвідки та пошуку вразливих місць у нашій обороні. Перші спроби зафіксували в районі села Грабовське, а нині "продовжується тиск в районі Миропільського", де зафіксовано нове просування ворога.

На цей час загальний масштаб територій, де ворог намагається встановити контроль або здійснює інфільтрацію, є значним: "площа контролю та інфільтрації противника вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 км²".

У DeepState зазначають, що українські захисники володіють інформацією про наміри загарбників та вживають заходів для стримування загрози. Водночас аналітики ставлять риторичне запитання щодо того, "хто б мав це побачити раніше і запобігти цьому зародку", натякаючи на необхідність глибшого аналізу підготовки до подібних сценаріїв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командування 14-го армійського корпусу прокоментувало складну ситуацію на Сумському напрямку. В районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади тривають інтенсивні зіткнення, обстановка описується як стабільно важка.

Через значну перевагу окупантів у чисельності військ та кількості техніки, українське командування прийняло рішення про маневр. "Підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі", — йдеться у повідомленні. Наразі захисники продовжують тримати оборону на нових позиціях.