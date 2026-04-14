Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Угроза на границе: оккупанты давят на Сумщине после «прощупывания» украинской обороны
Угроза на границе: оккупанты давят на Сумщине после «прощупывания» украинской обороны

DeepState: Враг расширил зону контроля и инфильтрации на границе Сумской области до 150 км

14 апреля 2026, 20:36
Недилько Ксения

Российские войска активизировали усилия по формированию подконтрольной территории вдоль государственной границы в Сумской области. Как сообщают аналитики проекта DeepState, "враг продолжает создавать буферную зону", пытаясь закрепиться на новых участках.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным наблюдателей, активные действия противника начались после разведки и поиска уязвимых мест в нашей обороне. Первые попытки зафиксировали в районе села Грабовское, а сейчас "продолжается давление в районе Миропольского", где зафиксировано новое продвижение врага.

В настоящее время общий масштаб территорий, где враг пытается установить контроль или осуществляет инфильтрацию, значителен: "площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы на Сумщине составляет около 150 км²".

В DeepState отмечают, что украинские защитники владеют информацией о намерениях захватчиков и принимают меры по сдерживанию угрозы. В то же время аналитики задают риторический вопрос относительно того, "кто должен был это увидеть раньше и предотвратить этот зародыш", намекая на необходимость более глубокого анализа подготовки к подобным сценариям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командование 14-го армейского корпуса прокомментировало сложную ситуацию на Сумском направлении. В районе населенного пункта Миропольской Краснопольской общины продолжаются интенсивные столкновения, обстановка описывается как стабильно тяжелая.

Из-за значительного преимущества оккупантов в численности войск и количества техники, украинское командование приняло решение о маневре. "Подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи", — говорится в сообщении. Пока защитники продолжают держать оборону на новых позициях.



