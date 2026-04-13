ЗСУ все ж були вимушені відступити: яке рішення прийняли для збереження життів

Командування 14-го армійського корпусу прокоментувало складну ситуацію на Сумському напрямку. В районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади тривають інтенсивні зіткнення, обстановка описується як стабільно важка.

Через значну перевагу окупантів у чисельності військ та кількості техніки, українське командування прийняло рішення про маневр. "Підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі", — йдеться у повідомленні. Наразі захисники продовжують тримати оборону на нових позиціях.

Попри зміну рубежів, українські воїни активно працюють над виснаженням ворога. По позиціях загарбників безперервно завдається вогневе ураження артилерією, ударними дронами та іншим озброєнням. Командування запевняє, що "Сили оборони України контролюють ситуацію", ведуть активну розвідку та мають чіткий план подальших дій.

Військові закликають громадян дотримуватися інформаційної гігієни та "орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення", аби не ставати жертвами ворожих маніпуляцій щодо ситуації на кордоні.

Олег Жданов наголошує, що диктаторські режими сприймають компроміси виключно як власну перемогу та сигнал до дії. Жданов наголосив, що стратегічні цілі Кремля виходять далеко за межі Донеччини.

"Справа в тому, що немає куди відходити. Знаєте, є таке народне прислів'я: дай палець — руку оттяпають. Для диктаторів будь-яка поступка означає, що вони перемогли. А далі залишаються Херсонська, Запорізька області та проєкт "Новоросія", куди вони включають Харківщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину", — зазначає аналітик.