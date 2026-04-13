Командование 14-го армейского корпуса прокомментировало сложную ситуацию в Сумском направлении. В районе населенного пункта Миропольской Краснопольской громады продолжаются интенсивные столкновения, обстановка описывается как стабильно тяжелая.

Из-за значительного преимущества оккупантов в численности войск и количества техники, украинское командование приняло решение о маневре. "Подразделения сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи", — говорится в сообщении. Пока защитники продолжают держать оборону на новых позициях.

Несмотря на изменение рубежей, украинские воины активно работают над истощением врага. По позициям захватчиков непрерывно наносится огневое поражение артиллерией, ударными дронами и другим вооружением. Командование уверяет, что "Силы обороны Украины контролируют ситуацию", ведут активную разведку и имеют четкий план дальнейших действий.

Военные призывают граждан соблюдать информационную гигиену и "ориентироваться исключительно на официальные сообщения", чтобы не становиться жертвами враждебных манипуляций по ситуации на границе.

С этими и другими вопросами журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам.

Олег Жданов отмечает, что диктаторские режимы воспринимают компромиссы исключительно как собственную победу и сигнал действия. Жданов подчеркнул, что стратегические цели Кремля выходят далеко за пределы Донбасса.

"Дело в том, что некуда отходить. Знаете, есть такая народная пословица: дай палец — руку оттяпают. Для диктаторов любая уступка означает, что они победили. А дальше остаются Херсонская, Запорожская области и проект "Новороссия", куда они включают Харьковщину, Днепропетровщину, Николаевщину и Одесщину", — отмечает аналитик.