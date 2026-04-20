Напівоточення Сум: військові жорстко відповіли на тривожні чутки

Інформація про нібито загрозу півоточення Сум не відповідає дійсності і не має жодних фактичних підстав. Про це заявив речник Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов, коментуючи поширення тривожних повідомлень у мережі.

Наступ Росії. Фото: DeepState

Раніше у медіа та соцмережах з'явилися твердження про різке погіршення ситуації на Сумському напрямку. Зокрема, журналістка Юлія Кирієнко заявляла про нібито активні штурми та "гірший сценарій" для регіону. Проте у військовому командуванні такі оцінки назвали далекими від реальності.

За словами Трегубова, російські сили справді продовжують наступальні дії, але їхній масштаб і глибина не дозволяють говорити навіть про наближення до Сум. На даний момент присутність противника обмежується прикордонною зоною – йдеться про декілька населених пунктів, таких як Грабовське та Миропільське.

Глибина контролю російських військ на цій ділянці становить до 3-4 км від кордону, тоді як відстань до обласного центру перевищує 35 км. У командуванні наголошують: будь-які спроби просування оперативно припиняються.

Додатково у Центрі комунікацій угруповання "Курськ" зазначили, що останнім часом противник не досяг жодного успіху, який можна було б назвати проривом. Усі штурмові дії зустрічають опір і закінчуються безрезультатно.

Військові закликають критично ставитися до такої інформації та не піддаватися паніці. За їхніми словами, поширення перебільшених чи недостовірних даних лише грає на руку супротивникові в інформаційній війні.

