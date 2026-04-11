Жестокий удар РФ по Сумам: количество пострадавших вновь возросло

Утром правоохранители и спасатели обновили информацию относительно вечерних ударов в пятницу по Сумам: 17 пострадавших, среди них – ребенок. Кроме того, повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей.

Удар по Сумах. Фото: Полиция

"В городе Сумы в результате удара травмировано 17 человек, среди которых 14-летний ребенок, трое мужчин и 13 женщин разного возраста. Также повреждены 12 многоквартирных и один частный жилой дом, детский сад, 10 легковых автомобилей", – говорится в сообщении полиции Сумской области.

По информации ГСЧС, первый удар пришёлся по многоэтажке, в результате чего была разрушена крыша, вспыхнул пожар. После ликвидации возгорания спасатели начали демонтаж аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.

Второй удар пришёлся по другому жилому дому. Возникли пожары на 1-м и 3-м этажах. Спасатели спасли раненую женщину и передали медикам.

По предварительным данным спасателей, травмированы 5 человек, среди них – ребенок.

В ГСЧС отметили, что была проведена эвакуация жителей.

В целом повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал – российские войска совершили атаку беспилотниками по Сумам, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, удар был прицелен и направлен по объекту гражданской инфраструктуры.

