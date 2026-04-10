В Сумах сейчас ад: россияне ударили по людям

Ткачова Марія
Российские войска совершили атаку беспилотниками по Сумам, в результате чего пострадали люди.
Российский удар по Сумам
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров .
По его словам, удар был прицелен и направлен по объекту гражданской инфраструктуры.
Теперь известно о пострадавших, однако их количество и состояние уточняются. На месте работают экстренные службы.
Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки также уточняется.
Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги .