Главная Новости Общество Война с Россией В Сумах сейчас ад: россияне ударили по людям
В Сумах сейчас ад: россияне ударили по людям

Российские дроны атаковали Сумы, есть пострадавшие

10 апреля 2026, 23:01
Ткачова Марія

Российские войска совершили атаку беспилотниками по Сумам, в результате чего пострадали люди.

Российский удар по Сумам

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров .

По его словам, удар был прицелен и направлен по объекту гражданской инфраструктуры.


Теперь известно о пострадавших, однако их количество и состояние уточняются. На месте работают экстренные службы.

Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки также уточняется.

Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги .




